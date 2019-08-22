Hatay'da yosun bağlamış kaplumbağayı balıkçılar kurtardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hatay'da yosun bağlamış kaplumbağayı balıkçılar kurtardı

HATAY İskenderun Körfezi'nde kabuğu yosun bağlamış caretta caretta, balıkçılar tarafından kurtarılarak tekrar denize bırakıldı.

Hatay'da yosun bağlamış kaplumbağayı balıkçılar kurtardı - Sayfa 1

HATAY'da balık tutmak için denize açılan balıkçılar, İskenderun Körfezi'nde yosun bağlamış ve sırtında küçük bir taş olan caretta carettayı fark ederek tekneye aldı.

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Hatay'da yosun bağlamış kaplumbağayı balıkçılar kurtardı - Sayfa 2

Daha sonra caretta carettayı karaya çıkaran balıkçılar, üzerindeki taşı kaldırıp yosunları temizledikten sonra tekrar denize bıraktı.

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Hatay'da yosun bağlamış kaplumbağayı balıkçılar kurtardı - Sayfa 3

Bu anlar balıkçıların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

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Hatay'da yosun bağlamış kaplumbağayı balıkçılar kurtardı - Sayfa 4
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