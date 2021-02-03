Hatay'da yılana ve cadıya benzeyen biberi görünce korkuya kapıldı! 'Dehşete düştüm'

"Dehşete düştüm: Süheyla Özkurt yıllardır çiftçilikle uğraştığını ve ilk defa bu şekilde bir biber gördüğünü belirterek, “Mevsimin son biber hasadını yapıyordum, bahçeyi temizleyip yeni sezona geçeceğiz. Biberleri toplarken bunları gördüm ve dehşete düştüm." diye konuştu.