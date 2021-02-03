Hatay'da yılana ve cadıya benzeyen biberi görünce korkuya kapıldı! 'Dehşete düştüm'
HATAY'da kadın çiftçi, bahçesinden hasat yaptığı sırada yılana ve cadıya benzeyen biberle şaşkına döndü.
Hatay’ın merkez Antakya ilçesine bağlı Üçgedik Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Süheyla Özkurt, bahçesine ektiği biberlerin arasında baş tarafı yılana ve cadıya benzeyen bir biber gördü.
Bu biberin diğer biberlerden farklı olduğunu gören Özkurt, şaşkınlık içerisinde kaldı.
Mevsimin son hasadını gerçekleştiren Özkurt ilk olarak tedirgin olurken, daha sonra biberi inceleyince şaşırdı.
"Dehşete düştüm: Süheyla Özkurt yıllardır çiftçilikle uğraştığını ve ilk defa bu şekilde bir biber gördüğünü belirterek, “Mevsimin son biber hasadını yapıyordum, bahçeyi temizleyip yeni sezona geçeceğiz. Biberleri toplarken bunları gördüm ve dehşete düştüm." diye konuştu.