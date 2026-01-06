BIST 11.702
Hatay’da yaya köprüsü çöktü

Hatay’ın Defne ilçesinde Asi Nehri üzerindeki yaya köprüsünün bir bölümünde çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin incelemelerinde olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Hatay’ın Defne ilçesinde bir bölümü yıkılan yaya köprüsünün çevresinde önlem alındı.

Asi Nehri'nin Sümerler Mahallesi mevkisinde bulunan yaya köprüsünde çökme yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin de inceleme yaptığı bölgede olumsuz duruma rastlanmadı.

Ekipler, köprünün her iki noktasında da güvenlik önlemi aldı.

