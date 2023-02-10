Hatay'da polis baba ailesini öyle bir yöntemle kurtardı ki...
Hatay'da yaşadıkları bina yıkılan Kan ailesi, gardıropun demir askılığı sayesinde hayata tutundu. Polis olan baba, enkaz altında kaldığı yatak odasında eline geçirdiği gardırop demiri ile duvarı delip kendisini ve 5 kişilik ailesini kurtarmayı başardı.
Ekiplerin enkaz altından kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, hayatta kalmayı başaran bazı kişilerin kullandıkları yöntemler de duyanları şaşırtıyor.
Hatay'da Huzur Apartmanı deprem sırasında yerle bir oldu. 20 kişinin hayatını kaybettiği binada ailesi ile birlikte uyurken depreme yakalanan ve göçük altında kalan İdris Kan, yatak odasında devrilen gardrop demirine ulaştı.
Demirle uzun uğraşlar sonucu duvarı delen baba, sesini dışarıdakilere duyurmayı başardı. Kan'ın yardım çağrısı ile enkaz altında kalan eşi Şükran, oğlu Arif ile evlerinde misafir olarak bulunan yeğeni Buğra ve yengesi Seval Kan kurtarıldı.