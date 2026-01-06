BIST 11.746
DOLAR 43,05
EURO 50,55
ALTIN 6.186,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hatay'da narenciye paketleme tesisinde yangın! 60 kişi tahliye edildi acı haber geldi

Hatay'da narenciye paketleme tesisinde yangın! 60 kişi tahliye edildi acı haber geldi

Hatay'ın Erzin ilçesinde, narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı. Tesisteki konteyner yatakhanede bulunan 60 kişi tahliye edildi. 1 işçi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Alevler 3 saatte kontrol altına alındı.

Abone ol

Hürriyet Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Tesis içerisinde bulunan konteyner yatakhanedeki 60 kişi tahliye edilirken, yangında dumandan etkilenen işçi S.Y. hayatını kaybetti.

S.Y'nin cenazesi Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein ile bağlantılı 2 milyondan fazla belgenin incelemede olduğunu bildirdi
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein ile bağlantılı 2 milyondan fazla belgenin incelemede olduğunu bildirdi
Mert Günok Fenerbahçe'ye dönüyor! Bomba takas iddiası
Mert Günok Fenerbahçe'ye dönüyor! Bomba takas iddiası
FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 20 günde 223 şüpheli yakalandı
FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 20 günde 223 şüpheli yakalandı
'Onu teslim ettiğine kesinlikle eminim' Maduro'ya en yakını ihanet mi etti?
'Onu teslim ettiğine kesinlikle eminim' Maduro'ya en yakını ihanet mi etti?
Türkiye’nin en hesaplı sıfır aracıydı: Artık satılmıyor
Türkiye’nin en hesaplı sıfır aracıydı: Artık satılmıyor
Fenerbahçe Guendouzi ile el sıkıştı! Her şey gece netleşti: Transfer her an açıklanabilir
Fenerbahçe Guendouzi ile el sıkıştı! Her şey gece netleşti: Transfer her an açıklanabilir
Tunç Soyer'e tahliye! Kooperatif davasında ara karar açıklandı
Tunç Soyer'e tahliye! Kooperatif davasında ara karar açıklandı
Almanya’da “ameliyat olamazsın” dediler, Türkiye’de sağlığına kavuştu
Almanya’da “ameliyat olamazsın” dediler, Türkiye’de sağlığına kavuştu
Şikayet yağdı denetim başladı! Fahiş fiyatlar harekete geçirdi
Şikayet yağdı denetim başladı! Fahiş fiyatlar harekete geçirdi
Cem Küçük'ten emekli maaşı çıkışı:"Başkası kurtarmaz"
Cem Küçük'ten emekli maaşı çıkışı:"Başkası kurtarmaz"
Fatih Tekke transfer istedi takviye istediği mevkileri söyledi
Fatih Tekke transfer istedi takviye istediği mevkileri söyledi