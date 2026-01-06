Hatay'da narenciye paketleme tesisinde yangın! 60 kişi tahliye edildi acı haber geldi
Hatay'ın Erzin ilçesinde, narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı. Tesisteki konteyner yatakhanede bulunan 60 kişi tahliye edildi. 1 işçi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Alevler 3 saatte kontrol altına alındı.Abone ol
Hürriyet Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Tesis içerisinde bulunan konteyner yatakhanedeki 60 kişi tahliye edilirken, yangında dumandan etkilenen işçi S.Y. hayatını kaybetti.
S.Y'nin cenazesi Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.