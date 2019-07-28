Hatay'da mangallı kedi kurtarma operasyonu

Mahalleli kediyi yakalamak için mangal yaktı

Bir türlü yakalayamayan kedi için, kokusuna gelebileceği düşüncesiyle mangal yakıldı. Mahalle sakinleri, evlerinden getirdikleri et ve tavuk parçalarını pişirirken, mahalledeki bütün kediler mangalın başına toplandı ancak kurtarılmaya çalışılan kedi gelmedi. Pişen etler mahallenin kedilerine dağıtıldı.