Hatay'da korona vakaları yüzde 187.5 arttı! 15 gün sokağa çıkma yasağı istediler
HATAY'da koronavirüs vaka artışı son iki haftada yüzde 185'e, yoğun bakımlarda doluluk oranı yüzde 95'e yükseldi. Aralık ayanını ilk haftasında 306 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 15 gün sokağa çıkma yasağı istedi.
Hatay'da neler oluyor? Kentte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında e son 2 haftada yüzde 187,5 artış oldu. Hatay Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, konuya ilişkin "Aralık ayında Kasım ayının 3 katı kadar vaka ve ölümlü vaka görme tablosuyla karşı karşıya kalacağız gibi duruyor. Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 95'e çıktı. 15 günlük evde izolasyon gerekiyor" dedi.
Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, yoğun bakımlarda yer olmadığını ve hastanede yatan hastaların çoğunluğunun Covid-19 sebebiyle yattığını söylerken, "15 günlük izolasyon, evde kalma şansımızı artıracak önlemlerle birlikte, aile içerisindeki korumayı da sağladıktan sonra, paındemideki tabloyu yüzde 95 aşağıya çekme şansına sahip olabiliriz" ifadesini kullandı. Savaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Hatay'da kış geç geliyor. Sonbaharı yaz gibi yaşadık. Yaz gibi yaşarken de dışardaydı insanlarımız. Daha 1-1,5 aydır soba yakmaya başladı insanlarımız. Sonbahar Hatay'da hasat mevsimi, dışarıdan gelen insan sayısı çok fazl atarlada çalışmak için. İkincisi insanlar artık soba yakıyor, onun için aynı odada yaşama zorunlulukları var.
Aralık'ta vaka ve ölüm sayıları 3 katına çıkacak
- Ayrıca son 3-4 ayda bizim komşularımızda vaka sayısı çok fazlaydı, biz çok rahattık ama maalesef Kasım ayından itibaren patlama yaptı virüs. Şu anda vakalarımız özellikle Kasım ayında çok arttı ama Aralık ayında Kasım ayının 3 katı kadar vaka ve ölümlü vaka görme tablosuyla karşı karşıya kalacağız gibi duruyor.