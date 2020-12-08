Hatay'da korona vakaları yüzde 187.5 arttı! 15 gün sokağa çıkma yasağı istediler

Aralık'ta vaka ve ölüm sayıları 3 katına çıkacak

- Ayrıca son 3-4 ayda bizim komşularımızda vaka sayısı çok fazlaydı, biz çok rahattık ama maalesef Kasım ayından itibaren patlama yaptı virüs. Şu anda vakalarımız özellikle Kasım ayında çok arttı ama Aralık ayında Kasım ayının 3 katı kadar vaka ve ölümlü vaka görme tablosuyla karşı karşıya kalacağız gibi duruyor.