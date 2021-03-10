Hatay'da kırmızı çıktığında insanı zehirliyor! Çocukları 'yapma' diyor
VAN'da yaşayan Sulhattin Karakaş isimli usta yıllardır mesleğini tek başına ayakta tutmaya çalışıyor.
Erciş ilçesince unutulmaya yüz tutmuş “Kalaycılık” mesleğinin son temsilcilerinden biri olan Sulhattin Karakaş, talep üzerine belli aralıklarla iş yeri tezgahını açarak bakır tavaları, tencereleri ve kazanları kalaylıyor. Karakaş yıllardır mesleğini devam ettirmeye çalışıyor.
Sulhattin Karakaş, “56 yıldır bakırcılık mesleğini yapıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Eskiden bunları kumla silerdik. Şimdi teknoloji gelişti." dedi.
Mesleği hakkında bilgi veren Karakaş "Tuz ruhu vuruyoruz. Eskiden büyüklerimiz elle çeker odunla kalaylar şimdi ise teknoloji gelişti. Bakır tükendi. Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta hala kalaycılık var, ancak bizim bu memlekette yok." ifadelerini kullandı.
İşinin zorluğundan bahseden Karakaş "Bu memlekette meslekler tükendi. Eskiden çok zorluğu vardı. Kum bulamadığımız zaman taşı ezerdik. Kum yapar öyle silerdik. " diye konuştu.