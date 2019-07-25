Hatay'da insan zinciri oluşturup boğulan kişiyi kurtardılar! İşte o anlar
İhlas Haber Ajansı
HATAY 'da vatandaşların uyarına rağmen denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Akıntıya kapılan kişi, vatandaşların insan zinciri oluşturması sayesinde kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.
Alınan bilgiye göre Dörtyol ilçesinin Barınak mevkisinde vatandaşların uyarılarına rağmen serinlemek için denize giren bir kişi akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.
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Kıyıda bulunan vatandaşlar boğulan kişiyi farkedince harekete geçti. Sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar insan incisi oluşturdu.
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Dalgalar arasında zor anlar yaşayan kişiye ulaşmak için insan zinciri oluşturan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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İnsan zinciri oluşturan vatandaşlar, dalgalar ile mücadele eden kişiye ulaşarak denizden çıkardı.
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