Hatay'da insan zinciri oluşturup boğulan kişiyi kurtardılar! İşte o anlar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da insan zinciri oluşturup boğulan kişiyi kurtardılar! İşte o anlar

HATAY 'da vatandaşların uyarına rağmen denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Akıntıya kapılan kişi, vatandaşların insan zinciri oluşturması sayesinde kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.

Hatay'da insan zinciri oluşturup boğulan kişiyi kurtardılar! İşte o anlar - Sayfa 1

Alınan bilgiye göre Dörtyol ilçesinin Barınak mevkisinde vatandaşların uyarılarına rağmen serinlemek için denize giren bir kişi akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.

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Hatay'da insan zinciri oluşturup boğulan kişiyi kurtardılar! İşte o anlar - Sayfa 2

Kıyıda bulunan vatandaşlar boğulan kişiyi farkedince harekete geçti. Sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar insan incisi oluşturdu.

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Hatay'da insan zinciri oluşturup boğulan kişiyi kurtardılar! İşte o anlar - Sayfa 3

Dalgalar arasında zor anlar yaşayan kişiye ulaşmak için insan zinciri oluşturan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Hatay'da insan zinciri oluşturup boğulan kişiyi kurtardılar! İşte o anlar - Sayfa 4

İnsan zinciri oluşturan vatandaşlar, dalgalar ile mücadele eden kişiye ulaşarak denizden çıkardı. 

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