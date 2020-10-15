Hatay'da evi küle döndü gözyaşlarına hakim olamadı! 'Bunu insan olan yapmaz' diyerek tepki gösterdi

Yangını üstlenen terör örgütü PKK’ya tepki gösteren Kaya, “Allah onları bildiği gibi yapsın, ciğerleri yansın. Vallahi onları milletin eline verseler dilim dilim keserler. Bu insanların eline versinler onları. Bu insanların o kadar canını yaktılar. Biz evimizden, yurdumuzdan olduk. Şu devlete, millete verdikleri zararı görmüyorlar mı? Bunu insan olan yapmaz” ifadelerini kullandı.