Hatay'da diş hekimi 140 yıllık atölyede cama üfleyerek yapıyor!

Asfuroğlu, "Yıllardır bunun için çaba sarf ediyordum ve bu şekilde yeni ürünler yapmaya başladım. Bunlar başka yerde göremeyeceğiniz, ancak ve ancak müzelerde denk gelebileceğiniz ürünlerdir. Bilmeyen birisi için bunlar orijinal gibidir. Bu konuda hedeflediğim noktaya ulaşmak, beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.