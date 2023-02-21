Hatay'da deprem sonrası ortaya çıktı! 10 santimetre çöktü yoldan ayrıldı
Kahramanmaraş’taki depremlerden hasar gören Hatay Devlet Hastanesi yolu üzerindeki yaklaşık 100 metrelik köprü, bu akşam Hatay’da 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8’lik depremlerin ardından yaklaşık 10 santimetre aşağıya çökerek yoldan ayrıldı.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında Hatay’da bu akşam 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, 6.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Defne, 5.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü ise Samandağ ilçesi olarak açıkladı. Son verilere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi de hastanelere sevk edildi.
Çadırda kalan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte çadırlardan dışarıya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hatay Devlet Hastanesi yolu üzerindeki yaklaşık 100 metrelik köprü de akşam saatlerinde yaşanan iki deprem sonrasında yaklaşık 10 santimetre aşağıya çöktü.
Polis ve jandarma ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken, trafik akışı ters yönden karşılıklı olarak sağlanıyor.