Hatay'da deprem sonrası ortaya çıktı! 10 santimetre çöktü yoldan ayrıldı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında Hatay’da bu akşam 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, 6.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Defne, 5.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü ise Samandağ ilçesi olarak açıkladı. Son verilere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi de hastanelere sevk edildi.