Hatay'da deprem korkusu öyle bir şey yaptırdı ki, bakan bir daha bakıyor

“Fotoğraf çekiyorlar ve ilginç karşılıyorlar”

Evlerinin üzerine kurdukları çadırları gören vatandaşların ilginç karşıladıklarını ifade eden Efe Şabanoğlu, “Burası Antakya ilçesi, Güzelburç Mahallesi depremden dolayı hala korku var içimizde o yüzden evlerde kalamıyoruz. Bizde çadırları yere koymamak için çadırları yukarı koyalım dedik. O yüzden böyle bir şey yaptık. Fazladan da çadır koyduk eşyaları koymak için. Hala korku var, evlerde yatamıyoruz. Görenler gelip, sorup fotoğraf çekiyorlar ve ilginç karşılıyorlar. Absürt olmadı aslında yerden daha iyi” dedi.