Hatay'da dehşete düşüren kaza! Tır kırmızı ışıktaki araçları biçti
Hatay'da kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü.
Antakya-İskenderun kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DDS 832 plakalı kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 1 cip, 1 tır ve 4 otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yerinde inceleme yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ekiplerden bilgi aldı.
