BIST 10.890
DOLAR 42,23
EURO 48,86
ALTIN 5.539,96

Hatay'da dehşete düşüren kaza! Tır kırmızı ışıktaki araçları biçti

|
Hatay'da dehşete düşüren kaza! Tır kırmızı ışıktaki araçları biçti

Hatay'da kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü.

Hatay'da dehşete düşüren kaza! Tır kırmızı ışıktaki araçları biçti - Resim: 1

Antakya-İskenderun kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DDS 832 plakalı kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 1 cip, 1 tır ve 4 otomobile çarptı.

17
Hatay'da dehşete düşüren kaza! Tır kırmızı ışıktaki araçları biçti - Resim: 2

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

27
Hatay'da dehşete düşüren kaza! Tır kırmızı ışıktaki araçları biçti - Resim: 3

Yaralanan 4 kişi, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

37
Hatay'da dehşete düşüren kaza! Tır kırmızı ışıktaki araçları biçti - Resim: 4

Kaza yerinde inceleme yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ekiplerden bilgi aldı.

47