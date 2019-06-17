Hatay’da çocukların silahla oyunu kanlı bitti 1 ölü 1 yaralı

Hatay’da çocukların silahla oyunu kanlı bitti 1 ölü 1 yaralı

HATAY'ın Antakya ilçesinde oynadıkları tabanca ateş alan teyze çocuklarından biri öldü, diğeri yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Hatay’da çocukların silahla oyunu kanlı bitti 1 ölü 1 yaralı - Sayfa 1

HATAY'ın Antakya ilçesinde 2 kuzenin evlerinde buldukları silahla oynadıkları sırada silahın ateş alması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti. Şoka giren diğer çocuk ise kendine sıkarak intihara kalkıştı.

112
Hatay’da çocukların silahla oyunu kanlı bitti 1 ölü 1 yaralı - Sayfa 2

Antakya ilçesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiler doğrultusunda, evlerinde bulduğu Kırıkkale Tabanca 765 marka silahla oynayan 16 yaşındaki A.S.A., silahın ateş almasıyla, 13 yaşındaki kuzeni Ç.S.’yi vurdu.

212
Hatay’da çocukların silahla oyunu kanlı bitti 1 ölü 1 yaralı - Sayfa 3

Yaşadığı şokla birlikte silahı kendisine doğrultan A.S.A., intihara kalkıştı.

312
Hatay’da çocukların silahla oyunu kanlı bitti 1 ölü 1 yaralı - Sayfa 4

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan A.S.A.’yı Hatay Devlet Hastanesine kaldırdı.

412