Hatay'da burası ziyaretçi akınına uğruyor! Nazar boncuğuna benziyor
Hatay'da, Amanos Dağlarında bulunan ve kuş bakışıyla nazar boncuğunu andıran yangın göleti, görenlerin ilgisini çekiyor.
Erzin ilçesinde, orman yangınlarını söndürmek için oluşturulan yaklaşık 25 metre çapında, 3 metre derinliğindeki yangın göleti, çam ormanının ortasındaki görüntüsüyle "doğanın gözü" olarak tabir ediliyor.
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Aynı zamanda nazar boncuğunu andıran görüntüsüyle büyüleyen gölet, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin de uğrak yeri haline geliyor.
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Bölgeden sorumlu Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, göletin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.
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Görüntüsünden dolayı göleti, "nazar boncuğu" veya "doğanın gözü" olarak nitelendirdiklerini aktaran Ketmen, şunları kaydetti:
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