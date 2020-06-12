Hatay'da bu kez yaylaları bastılar! Yeni çekirge istilası mı geliyor

Felaket yılı olarak adlandırılan 2020 yılında, bir yandan koronavirüs pandemisiyle mücadele eden insanlık; bir yandan da gelişen istilalara karşı savaş veriyor. Türkiye'de son olarak istila haberi gelen kent, Hatay oldu. 3 yaylada çekirge istilaları görülürken yetkililer harekete geçip ilaçlama çalışması başlattı. İşte o çekirge istilasından objektiflere yansıyanlar..