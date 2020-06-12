Hatay'da bu kez yaylaları bastılar! Yeni çekirge istilası mı geliyor
HATAY'ın Belen, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki Amanos Dağları'nda bulunan 3 yayla, çekirgeler tarafından istila edildi.
Felaket yılı olarak adlandırılan 2020 yılında, bir yandan koronavirüs pandemisiyle mücadele eden insanlık; bir yandan da gelişen istilalara karşı savaş veriyor. Türkiye'de son olarak istila haberi gelen kent, Hatay oldu. 3 yaylada çekirge istilaları görülürken yetkililer harekete geçip ilaçlama çalışması başlattı. İşte o çekirge istilasından objektiflere yansıyanlar..
Amanos Dağı eteklerinde yer alan Atik, Fenk ve Eşmişek yaylarındaki bahçelerde çok sayıda çekirge görenler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi.
Bunun üzerine ekipler bölgeye gelip, bahçelerde ilaçlama yaptı. Ekipler, bahçe sahiplerine de çekirge ile mücadele kapsamında ücretsiz ilaç dağıttı.
Yayla sakinlerinin paniğe kapılmasına neden olan çekirgeler, büyük olmalarıyla dikkat çekiyor.