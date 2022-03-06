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Hatay'da bu işi dedesinden öğrendi! 80 bin tane üretip yurt dışına satıyor

Hatay'da bu işi dedesinden öğrendi! 80 bin tane üretip yurt dışına satıyor

HATAY’ın Samandağ ilçesinde, seralarda toprakla buluşturulan tohumlar, yoğun bakım ve besleme gerektiren bir sürecin ardından fidana dönüşüyor.

Hatay'da bu işi dedesinden öğrendi! 80 bin tane üretip yurt dışına satıyor

Yaklaşık 47 yıldır Uzanbağ Mahallesi'nde dedelerinden öğrendiği fidan yetiştiriciliğini yapan Bakımcı ailesi, avokado, mango, passiflora, zeytin, hurma, badem, narenciye ürünlerinden toplamda 22 farklı çeşit ve 80 bin fidan üreterek yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

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Hatay'da bu işi dedesinden öğrendi! 80 bin tane üretip yurt dışına satıyor

Aile tarafından özenle hazırlanan seralarda çeşitli ağaç türlerinin tohum ekimi yapılıyor. 

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Hatay'da bu işi dedesinden öğrendi! 80 bin tane üretip yurt dışına satıyor

İlaçlama, budama, aşılama gibi zahmetli bir yolculuğun sonunda yetiştirilen fidanlar ağaç olmak üzere ekime hazır hale getiriliyor.

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Hatay'da bu işi dedesinden öğrendi! 80 bin tane üretip yurt dışına satıyor

Her tohumun fidan şekline gelinceye kadar bakımı, beslenmesi, olumsuz hava ve çevre şartlarından korunması yetiştiriciler için sabırlı olduğu kadar meşakkatli bir süreci de beraberinde getiriyor.

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