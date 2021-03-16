Hatay'da bedavaya topluyor ABD'den sipariş yağıyor! Paraya para demiyor
HATAY'da 45 yaşındaki Müslüm Avar doğadan bedavaya topladığı ürünü işleyerek paraya para demiyor.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki girişimci Müslüm Avar, doğada serbest yetişen meyan köklerini değerlendirdi. Avar, kurduğu fabrikada işleyip çay ve çubuk haline getirerek iç ve dış piyasaya pazarlıyor.
Hatay'ın çeşitli bölgelerinden meyan kökü toplatan veya bitkileri hazır alan Avar, teknolojik imkanlarla ürünleri işleyerek çay ve kuru tüketim için çubuk haline getiriyor.
Yurt içi pazarlara 20 yıldan beri meyan çayı ve çubuğu satan 45 yaşındaki Avar, 10 yıldır ürünlerini Ürdün, Mısır, Dubai, ABD ve Çin'e de pazarlıyor.
Yurt içi ve dışı satışlardan yıllık ortalama 1 milyon lira kazanan Avar, meyan kökü çayı ve çubuğunu yurt dışına daha fazla gönderebilmek için çalışıyor.