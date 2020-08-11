Hatay'da babasının ağaca astığı Dilan'ın annesi feryat etti! 'Bana gelmek istedi diye öldürdü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası Cengiz Karataş ile ayrı adreslerde ağaca asılı olarak bulunan Dilan Karataş'ın cenazesini anne Suriyeli Swzan Zada, gözyaşları arasında teslim aldı. Adana Adli Tıp Kurumu morgu önünde kızının cenazesini bekleyen Anne Zada, bir süre önce boşandığı işe Cengiz Karataş'ın kızını öldürdüğünü iddia ederek, "Bana gelmek istediği için öldürdü. Keşke ben ölseydim. Neden o küçük çocuğa kıydın cani katil. Benim ciğerimi yaktın. Bu baba değil, bu cani bir katil" diyerek feryat etti.