Hatay'da anne 10 yıldır mücadele ediyor: Cam kemik hastası oğlu için 300 bin lira gerekli

Ameliyat başarısız oldu

Yaklaşık 10 yıldır hastalıkla mücadele eden Aktaran, geçtiğimiz yıl, bu kez de kalça çıkığı sorunu yaşamaya başladı. Kalça çıkığı tedavisi için Hatay'da yapılan ameliyat başarısızlıkla sonuçlandı. Ameliyat sonrası uzayan kemiğin idrar yoluna kadar ulaşması nedeniyle 2'nci kez operasyon geçirmesi gerekti.