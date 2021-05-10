Hatay'da anne 10 yıldır mücadele ediyor: Cam kemik hastası oğlu için 300 bin lira gerekli
HATAY'da yaşayan 14 yaşındaki cam kemik hastası Mehmet Halit Aktaran'ın annesi, ayağa kalkabilsin diye 10 yıldır mücadele ederek, oğlunu hastane hastane gezdiriyor. Yedi ay önce yapılan kalça çıkığı ameliyatının başarısız sonuçlanmasının ardından bir kez de İstanbul'daki özel bir hastanede operasyon geçiren Aktaran'ın geriye kalan tedavisinin sürdürülebilmesi için 300 bin lira gerekiyor.
Antakya ilçesindeki ailesiyle 4 yaşına kadar sağlıklı bir yaşam süren Mehmet Halit Aktaran, birdenbire çeşitli rahatsızlar yaşamaya başladı. Teşhis için annesi tarafından Hatay, Mersin ve İstanbul'daki birçok hastaneye götürülen Mehmet Halit'in hastalığı uzun süre anlaşılamadı. Son olarak gittikleri hastanede 'cam kemik' teşhisi konuldu.
Darbe almadan kırılma riski: Kemiklerin herhangi bir yaralanma ya da travma olmadan kırılmasına, kemik deformasyonları, duyma kaybı, dış bozukluklar, omurga eğriliği, nefes alma problemleri ve kalp yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen hastalığının tedavisi için ailesi tarafından hastane hastane gezdirilen Mehmet Halit Aktaran'ın durumu gün geçtikçe kötüleşti.
Ameliyat başarısız oldu
Yaklaşık 10 yıldır hastalıkla mücadele eden Aktaran, geçtiğimiz yıl, bu kez de kalça çıkığı sorunu yaşamaya başladı. Kalça çıkığı tedavisi için Hatay'da yapılan ameliyat başarısızlıkla sonuçlandı. Ameliyat sonrası uzayan kemiğin idrar yoluna kadar ulaşması nedeniyle 2'nci kez operasyon geçirmesi gerekti.
İkinci ameliyat için Avrupa'da yaşayan Türk aile yardım etti
İstanbul'daki özel bir hastanede yapılacak ameliyat için gerekli olan 70 bin lirayı bulmak için çalmadık kapı bırakmayan anne Fatma Aktaran'ın imdadına Avrupa'da yaşayan Türkler yetişti.