Hatay'da, ağaçlık bölgede 4 farklı noktada birden yangın çıktı!
HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik ve Kapısıyu mahalleleri arasında bulunan ağaçlık alanda, 4 farklı noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 4 ayrı noktada yangın çıktı, Yangın bir eve yakın alanda devam ediyor.
Yangın, gece saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Çevlik ve Kapısıyu mahalleleri arasında bulunan ağaçlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle 4 farklı noktada çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda da etkili olan alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.