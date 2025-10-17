Hatay'da 3 yıldır evden hiç çıkmadı banyo bile yapmadı o genç şimdi bambaşka biri oldu
Hatay’da 3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay, uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek dışarı çıkarıldı. 24 yaşındaki Barış Özbay, hamama ve kuaföre götürüldü.
Hatay'da depremden sonra yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özböy, görenleri hayrete düşürdü.
Defne ilçesi Gazi Mahallesi'nde annesi Semra Özbay ile yaşayan genç, yaklaşık 3 yıldır evden dışarı çıkmadı.
Bu süreçte, banyo yapmayan, tırnaklarını dahi kesmeyen, evden hiç dışarı çıkmayan Özbay'a, Vali Mustafa Masatlı yardım eli uzattı.
Masatlı'nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince evinden alınan Özbay, Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'ne götürüldü.