Hatay'da 3 yıldır evden hiç çıkmadı banyo bile yapmadı o genç şimdi bambaşka biri oldu

Hatay’da 3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay, uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek dışarı çıkarıldı. 24 yaşındaki Barış Özbay, hamama ve kuaföre götürüldü.

Hatay'da 3 yıldır evden hiç çıkmadı banyo bile yapmadı o genç şimdi bambaşka biri oldu - Resim: 1

Hatay'da depremden sonra yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özböy, görenleri hayrete düşürdü.

Hatay'da 3 yıldır evden hiç çıkmadı banyo bile yapmadı o genç şimdi bambaşka biri oldu - Resim: 2

Defne ilçesi Gazi Mahallesi'nde annesi Semra Özbay ile yaşayan genç, yaklaşık 3 yıldır evden dışarı çıkmadı.

Hatay'da 3 yıldır evden hiç çıkmadı banyo bile yapmadı o genç şimdi bambaşka biri oldu - Resim: 3

Bu süreçte, banyo yapmayan, tırnaklarını dahi kesmeyen, evden hiç dışarı çıkmayan Özbay'a, Vali Mustafa Masatlı yardım eli uzattı.

Hatay'da 3 yıldır evden hiç çıkmadı banyo bile yapmadı o genç şimdi bambaşka biri oldu - Resim: 4

Masatlı'nın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince evinden alınan Özbay, Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'ne götürüldü.

