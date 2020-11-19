Hatay'da 2 saat kaynatıp yapıyorlar litresi 100 liradan satılıyor

Defne yağının çok değerli olduğunu ve her zaman pazar sıkıntısı çekmeden alıcı bulduğunu dile getiren Nahya Güzelyurt, "Bu yağı elde etmek çok zahmetli ve uzun bir süreç ama sonunda elde edilen yağ çok kıymetli ve çok doğal." dedi.