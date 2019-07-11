Hatay'da 15 yaşındaki Hüseyin'in karnı motorlu testereyle kesildi

Ameliyatla ilgili bilgi veren Op. Dr. Belli, "Başarılı bir operasyonla bağırsaklar yerine yerleştirildi ve kesi dikildi. Hastanın genel cerrahi servisinde takip ve tedavisi yapılıyor. Hastanın genel durumu iyi, 2 gün içinde taburcu edilecek" dedi.