Hatay yaylaları bastı! Dev çekirgelerin istilası köylüleri korkuttu
HATAY şehrinin Amanos Dağları'nda bulunan 3 yayla dev çekirgelerin istilasına uğradı. Köylüler herşeyi yok eden çekirgeleri görünce büyük korku yaşadı.
Afrika'da önüne çıkan herşeyi yok eden çekirge istilasının benzeri Türkiye'de yaşanmaya başladı. Hatay'da ortaya çıkan dev çekirgeler herşeyi yok ediyor. 3 yaylada çekirge istilaları görülürken yetkililer harekete geçip ilaçlama çalışması başlattı. İşte o çekirge istilasından objektiflere yansıyanlar..
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Amanos Dağı eteklerinde yer alan Atik, Fenk ve Eşmişek yaylarındaki bahçelerde çok sayıda çekirge görenler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi.
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Bunun üzerine ekipler bölgeye gelip, bahçelerde ilaçlama yaptı. Ekipler, bahçe sahiplerine de çekirge ile mücadele kapsamında ücretsiz ilaç dağıttı.
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Yayla sakinlerinin paniğe kapılmasına neden olan çekirgeler, büyük olmalarıyla dikkat çekiyor.
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