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Hatay Valisi Rahmi Doğan, patlamanın nasıl meydana geldiğini açıkladı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin bütün detayları açıkladı. Vali Doğan, "1 terörist kendini patlattı, diğeri etkisiz hale getirildi" dedi.

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Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ilçe merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yaşanan çatışma ve ardından meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadığını söyleyen Vali Doğan, "Bir kaç hafif yaralımız var. Can kaybı bulunmamaktadır" dedi.

"Teröristler paramotorla Münbiç'ten Amanoslar'a geldi"
Rahmi Doğan, "Teröristler paramotorlarla Münbiç'ten Amanoslar'a geldi. Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Paramotor nedir?

Paramotor, motorlu hafif hava araçları arasında en kolay yapılı araçtır. Yamaç paraşütünün optimizasyonu ile çalışır. Paramotor, motorlu yamaç paraşütleri ya da Powered Paragliding (PPG) olarak tanımlanır. Sırta takılan bir motor ve pervane sayesinde yamaç paraşütünde sıkça kullanılan hafif bir hava aracıdır. Uçuş esnasında yerden yüksekliği doğrudan pilota bağlı olan paramotor, yerden 5 km yüksekliğe ulaşabilir.

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