Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur" açıklamasında bulundu.

Vali Doğan, "Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır" ifadesini kullandı.

Doğan, "Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum" dedi.