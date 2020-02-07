Hatay Valiliği önünde 'çocuklarım aç' deyip kendini ateşe verdi

HATAY Valiliği önüne gelen bir kişi "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" diyerek kendini yaktı. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen A.Y.'ye yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. A.Y. tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen A.Y. sabah saatlerinde Hatay Valiliği önüne geldi. İşsizlik nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen A.Y. burada “Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?” diye bağırdı.

Benzini döküp çakmağa çaktı

Üzerine benzin döken A.Y.’nin kendini ateşe vereceğini söylemesi üzerine olay yerine gelen Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Valilik Özel Kalem Müdürü geldi.

Yetkililer, A.Y ile konuşup ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sürerken A.Y. cebinden çıkardığı çakmakla kendini ateşe verdi.





Alevler içinde kalan A.Y.’ye, valilikte görevli polisler, yangın tüpleriyle hemen müdahale etti ve uzun uğraşlarının ardından alevleri söndürdü. Güvenlik güçleri su vererek A.Y.’nin yüzünü yıkadı. Bir süre sonra kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlikten bunaldığını belirtti.



Sağlık ekipleri, vatandaşın tedavisini yaparken, üzerine yapışan elbiseleri de keserek çıkardı. İntihar girişiminde bulunan baba, Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hatay Valiliği'nden açıklama

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, valilik binası araç girişi önünde bir vatandaşın, üzerine yanıcı madde dökerek kendini yakma girişiminde bulunduğu belirtildi. İkna çabalarına rağmen vatandaşın eylemini gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik personelinin müdahalesiyle yanmaktan kurtarılan vatandaşın hayati tehlikesi bulunmamakta olup gerekli tüm müdahaleler valiliğimiz tarafından yapılarak hastaneye sevk edilmiştir. Kendini yakma girişiminde bulunan vatandaşın 2 çocuğu bulunmaktadır. Sosyal hizmetlerden sosyal ekonomik destek yardımı, çocukları için şartlı eğitim yardımı ve şartlı sağlık yardımı almaktadır. Vatandaş, eşinden boşanmış ve uzaklaştırma cezası almıştır. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle daha önce de kendini yakma teşebbüsünde bulunmuştur."