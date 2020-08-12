Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, 20 milyonluk miras için annesi ve kardeşini öldürdü!
ADANA'da annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı (42) öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın (45), mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada cinayeti işlediği ortaya çıktı. O anda evde bulunan baba Şeref Polat'ın 20 milyon liralık malının çoğunu Vali Yardımcısı Polat'a vermek istediği ortaya çıktı
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın annesi ile kardeşini öldürdüğü korkunç olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi, 64004 Sokak'ta meydana geldi. Baba Şeref Polat'ın üzerine olduğu öne sürülen bankadaki para, 2 tarla ve arsa ile sahibi oldukları evin satışıyla yaklaşık 20 milyonu bulacak para ile malın aile içinde paylaşımına karar verildi.
Baba mallarını Vali Yardımcısı'na vermek istedi
Mal paylaşımında anlaşamayan Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesi İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile zaman zaman tartışma yaşadı. (Foto: Tolga Polat)
Anne oğul 'vesayet' davası açmış
Baba Şeref Polat'ın para ve malın büyük kısmını Tolga Polat'a vermek istemesi üzerine İkbal ve avukat oğlu Altuğ Polat, babanın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla vesayet davası açtı. (Altuğ Polat ve İkbal Polat)
Vesayet davası bugün görülecekti
Bugün görülecek dava öncesi dün akşam annesinin evine giden Tolga Polat, başlayan tartışmada tabancasını çıkarıp önce annesine ardından merdivenlerden kaçmaya çalışan kardeşine ateş açtı.