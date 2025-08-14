Hatay, Osmaniye, Mersin ve Adana'da çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor

Silifke'de yangın nedeniyle 6 mahalle ile bazı yerleşim yerlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığını anımsatan Toros, "Toplamda 984 hane boşaltıldı, 1851 kişiyi tahliye etmiş olduk. Bu çerçevede Silifke ilçemizde boşaltmış olduğumuz yerlerle ilgili olarak da bir barınma ihtiyacı olmasına binaen 3 pansiyonumuzda 372 kapasiteli yeri de hazırlamış olduk. Diğer ilçelerimizde ve merkezde kalmak isteyen bütün vatandaşlarımız için halihazırda yerlerimiz mevcut." ifadelerini kullandı.



Vali Toros, dünden itibaren dumandan etkilenen 1 personel ve 16 vatandaşın, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.