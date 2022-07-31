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Hatay, Mersin, İzmir'de eş zamanlı yangın! Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor

Hatay, Mersin, İzmir'de eş zamanlı yangın! Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor

MERSİN, Hatay ve İzmir illerinde eş zamanlı yangın çıktı. Çıkan yangınlara ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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İzmir, Hatay, Mersin illerinde eş zamanlı yangın çıktı. Çıkan yangınlara ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan da 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasında Azıtepesi eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber alınmasıyla birlikte yangına 15 dakika içinde 2 uçak, 5 helikopter ve 20 arazöz ile müdahaleye başlandı. Bölgede yer yer rüzgarın etkili olduğu bildirilirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Hatay'da makilik alanda yangın

Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 4 arazöz ve personel sevk edildi.

İzmir'de serada çıkan yangın, ormana sıçradı

İzmir'in Menderes ilçesinde serada çıkıp, ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, saat 14.30 sıralarında Çamönü Mahallesi'ndeki bir serada çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler ormana sıçradı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi. Yangını kontrol etmek için çalışmalar sürüyor.

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