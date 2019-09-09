Hatay Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi! Kendisi ağır yaralı eşi hayatını kaybetti

Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk şiddetli bir trafik kazası geçirdi. Gelen bilgilere göre Karabörk ağır yaralandı, eşi hayatını kaybetti.
Son dakika haberine göre; Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün trafik kazası geçirdiği bildirildi. Elim kazada Karabörk ağır yaralandı, eşi hayatını kaybetti.
Yaralanan emniyet müdür ve ailesi, hastaneye kaldırıldı.
Kaza Niğde'nin Bor ilçesinde meydana geldi
Kaza Karabörk, eşi ve 2 çocuğunun da bulunduğu otomobille Niğde'nin Bor ilçesinde meydana geldi.
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