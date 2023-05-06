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Hatay depremden günler sonra görüntülendi! En işlek caddelerde insanlar yerine makineler var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Hatay depremden günler sonra görüntülendi! En işlek caddelerde insanlar yerine makineler var

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı illerin başında gelen Hatay, depremden günler sonra fotoğraflandı. Hatay'daki son durum içler acısı...

Hatay depremden günler sonra görüntülendi! En işlek caddelerde insanlar yerine makineler var

Hatay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra resmen hayalet şehir oldu. Hatay'ın en işlek yerlerinden olan Atatürk Caddesi, Saray Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi şu günlerde bomboş.

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Hatay depremden günler sonra görüntülendi! En işlek caddelerde insanlar yerine makineler var

Hatay'ın işlek sokaklarında artık insanlar değil iş makineleri var.

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Hatay depremden günler sonra görüntülendi! En işlek caddelerde insanlar yerine makineler var
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Hatay depremden günler sonra görüntülendi! En işlek caddelerde insanlar yerine makineler var

Depremde evi yıkılan Hanifi Gönültaş, "Buralar çok kalabalık bir caddeydi. Şu an yaşanacak durumda değil. Caddeler bomboş. Kupkuru her taraf, insanlar yok. Kepçe, kamyon, iş makineleri ve polis başka bir şey görmüyoruz. Halk yok, insan yok. İnsanların her biri bir tarafa gitti. Anlatmakla kelimeler yetmez yaşamak lazım" dedi.

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