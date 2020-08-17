'Hata yaptım' diyen Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'e iltifatlar yağdırdı
Ünlü şarkcı Serdar Ortaç eski sevgilisi Seçil Gür'e övgüler dizerek geri döndü.
Eşi Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin üzerinden kısa bir süre geçmişken yeni bir aşka yelken açan Serdar Ortaç'ın aşk hayatı çalkantılı sürüyor. Seçil Gür ile beraber olan ardından ayrılan şimdilerde yeniden barışan Serdar Ortaç, son hamlesiyle şaşırttı. Serdar Ortaç ayrıldığı sevgilisine övgüler dizerek geri dönüş yaptı.
Sevgilisi Seçil Gür ile ilişkileri bir küs bir barışık Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Ortaç, sevgilisi Gür ile bir mekandan çıkarken basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti.
Sevgilisi için "Benim en büyük destekçim oldu, her zaman yanımdaydı. Ben hatalar yaptım ama şimdi her şey çok güzel. Birlikte güzel şarkılar, besteler yapıyoruz" dedi.
Serdar Ortaç, geçtiğimiz aylarda Seçil Gür ile biten ilişkisini sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurmuş, Gür, ''Bende sosyal medyadan öğrendim'' deyince olaylar karışmıştı.