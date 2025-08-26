Hastaya 'teşhirci' diyerek muayene etmeyen doktor hakkında soruşturma başlatıldı

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda; görevli doktor Hasan Hüseyin Uysal, kıyafetinin "açık" olduğunu öne sürdüğü genç bir kadını muayene etmeyi reddetti.Abone ol
Konya Meram Devlet Hastanesi'nde bir doktorun, muayene olmak isteyen bir kadını, giydiği crop tişört nedeniyle "Teşhircileri muayene etmiyorum" sözleriyle muayeneyi reddettiğine ilişkin görüntüler gündem oldu.
Kadının "Siz bana çıplak, teşhirci diyemezsiniz" sözlerine karşılık, doktor "Evet, çıplaksınız" yanıtı verdi ve kadının odasından çıkmasını istedi. Görüntülere göre, kadın odadan çıkmayınca doktor odadan çıktı.
Ağlamaya başlayan kadın, doktorun sözlerine tepki gösterdi.
İhbarı yapan kişi ise aynı olayın daha önce de yaşandığını öne sürerek yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.
Konya Valiliği de görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan paylaşımda; "Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği." yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Sağlık Bakanlığı: Personel hakkında soruşturma başlatılmıştır
Sağlık Bakanlığı, "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.