BIST 11.530
DOLAR 41,03
EURO 47,81
ALTIN 4.470,66
HABER /  GÜNCEL

Hastaya 'teşhirci' diyerek muayene etmeyen doktor hakkında soruşturma başlatıldı

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda; görevli doktor Hasan Hüseyin Uysal, kıyafetinin "açık" olduğunu öne sürdüğü genç bir kadını muayene etmeyi reddetti.

Abone ol

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde bir doktorun, muayene olmak isteyen bir kadını, giydiği crop tişört nedeniyle "Teşhircileri muayene etmiyorum" sözleriyle muayeneyi reddettiğine ilişkin görüntüler gündem oldu.

Kadının "Siz bana çıplak, teşhirci diyemezsiniz" sözlerine karşılık, doktor "Evet, çıplaksınız" yanıtı verdi ve kadının odasından çıkmasını istedi. Görüntülere göre, kadın odadan çıkmayınca doktor odadan çıktı.

Ağlamaya başlayan kadın, doktorun sözlerine tepki gösterdi.

İhbarı yapan kişi ise aynı olayın daha önce de yaşandığını öne sürerek yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

Konya Valiliği de görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan paylaşımda; "Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği." yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı: Personel hakkında soruşturma başlatılmıştır

Sağlık Bakanlığı, "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan ‘Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi’ başlıklı haberler üzerine ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan istifa yorumu: Bu iyi bir görüntü değil!
Kılıçdaroğlu'ndan istifa yorumu: Bu iyi bir görüntü değil!
Şamil Tayyar’dan İBB operasyonu yorumu: Bu fotoğraftan muhalefete ekmek çıkmaz
Şamil Tayyar’dan İBB operasyonu yorumu: Bu fotoğraftan muhalefete ekmek çıkmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK yöneticilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK yöneticilerini kabul etti
Mourinho Portekiz'de herkesin önünde Ali Koç'u hedef gösterdi
Mourinho Portekiz'de herkesin önünde Ali Koç'u hedef gösterdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan memur ve memur emeklisi zammı açıklaması!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan memur ve memur emeklisi zammı açıklaması!
Little Caesars Türkiye CEO'su Banu Arıduru hayatını kaybetti
Little Caesars Türkiye CEO'su Banu Arıduru hayatını kaybetti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve yapılmayacaktır
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve yapılmayacaktır
CHP'de istifa haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor
CHP'de istifa haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor
Datça'da sahilde dinlenen fok için bölgeye güvenlik şeridi çekildi
Datça'da sahilde dinlenen fok için bölgeye güvenlik şeridi çekildi
Beşiktaş El Bilal Toure’yi resmen açıkladı
Beşiktaş El Bilal Toure’yi resmen açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Türkiye açıklaması!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Türkiye açıklaması!
MSB: TCG Işın gemisi, Halit Yukay için arama çalışmalarına katıldı
MSB: TCG Işın gemisi, Halit Yukay için arama çalışmalarına katıldı