Hastaneye kaldırılan Seren Serengil'den kötü haber doğmamış bebeği hayatını kaybetti

Sosyal medya hesabından bebeğini kaybettiğini duyuran Serengil, "Güzel bebeğim dayanamadın bu kadar küfüre hakarete zulme iftiraya. "İstenmediğim yerde kalmam" dedin gururlu kızım. İlk günden beri beraber mücadele ettik ama bu kadar kötülüğe senin minicik kalbin dayanamadı. Sana sahip olabilmek için ne mücadeleler verdim ben ama seni daha fazla koruyamadım. Hoşçakal" mesajını paylaştı.