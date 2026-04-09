Hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses ne ameliyatı olacak, ameliyat tarihi ne zaman?

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili belirsizlik yerini somut bir takvime bıraktı. Geçtiğimiz günlerde ağır bir enfeksiyon tablosuyla hastaneye kaldırılan ve bir süreyi yoğun bakım ünitesinde geçiren usta sanatçıdan, sevenlerini hem meraklandıran hem de umutlandıran haber geldi. Kritik eşiği atlatan ve genel durumu stabilize edilen Tatlıses’in, rahatsızlığının kökenine yönelik planlanan büyük operasyonu için doktorlar düğmeye bastı.