Hastaneye gitmek için otelden ayrıldı korkunç halde bulundu

Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi, ormanlık alanda ölü bulundu.
Kentteki bir otelden dün hastaneye gitmek üzere ayrılan Abizer Y'nin (29) geri dönmemesi üzerine dini nikahlı eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Aracı, bağlantı yolunda olduğu tespit edilen Abizer Y, ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu.
Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Abizer Y'nin cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.