Hastaneden taburcu olan Fatma Girik dişini yutunca yine doktor yolunu tuttu

Hastaneye gittiği gün yürüme güçlüğü çektiği gözlenen Girik, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Hastanede tetkikleri ve genel tedavisi yapılan usta oyuncunun yürüme güçlüğü, fizik tedavi ile düzelmişti.