Hastanede yanlış ilaç verilince hayatı karardı! Çilem Kelleci'nin yüzü tanınmaz halde
SAMSUN'da antibiyotiğe alerjisi olan Çilem Kelleci, acil serviste verilen serumun ardından tanınmaz hale geldi. Gözlerini kaybetmemek için kendisine yardım edilmesi için çağrı yaptı. Genç kadının dramı İngiliz Daily Mail ve The Sun'un manşetine çıktı.
Yanlış ilaç kullanımı yüzünden çok ciddi hayati tehlike altında olan Samsun’lu Çilem Kelleci’nin yardım çığlığı İngiltere’de büyük yankı uyandırdı. Genç kadının yaşadıkları İngiltere'de çok okunan Daily Mail ve The Sun gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.
İngiliz The Sun gazetesi, Çilem'in başına gelen talihsiz olayı ‘Antibiyotiklere karşı dehşet verici alerjik reaksiyonun ardından genç kadının cildi dökülmeye başladı ve kör olmak üzere’ diyerek duyurdu.
Söz konusu haberde Çilem'in ‘31 yaşındayım, karanlığa mahkûm olmak istemiyorum’ sözlerine de yer verildi.
Olayın ardından geçen 10 ayın genç kadın için kâbus gibi geçtiğini yazan Daily Mail gazetesi ise, Çilem'in tedavi olmadan geçirdiği her günün görme yetisini geri kazanması için geri dönülmez bir noktaya götürdüğünün altını çizdi.