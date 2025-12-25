Hastane otoparkında az kalsın ölüyordu! Berna Laçin öfkeyle paylaştı...
Berna Laçin, Şehir Hastanesi otoparkında az kalsın bir aracın kendisine çarptığını iddia ederek görüntüleri paylaştı. Video sosyal medyada gündem olurken, kullanıcı yorumları destek ve eleştiri şeklinde ikiye ayrıldı.
Oyuncu Berna Laçin, Şehir Hastanesi otoparkında yaşadığı bir olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Laçin, bir sürücünün otoparkta "istediği gibi" hareket ettiğini ve az kalsın kendisine çarpacağını iddia etti.
O ANLARI KAYDA ALDI
Yaşananları kayda alan Berna Laçin, görüntüleri X hesabından paylaşarak sürücüye tepki gösterdi. Laçin, paylaşımında sürücünün özür dilemediğini ve durumu hafife aldığını öne sürdü.
"AL ETTİM ŞİKAYET"
Laçin açıklamasında, sürücünün otoparkta istediği gibi hareket edebileceğini söylediğini iddia ederek, "Şikayet edeyimmişim… Bir 'kusura bakma' de di mi!… Al ettim şikayet" ifadelerini kullandı.
Olayın tehlikeli boyutuna dikkat çeken Laçin, sürücünün annesini doktora getirdiğini söyleyerek kendisini savunduğunu da aktardı.
YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Paylaşımın ardından video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.