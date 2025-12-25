Hastane otoparkında az kalsın ölüyordu! Berna Laçin öfkeyle paylaştı...

Oyuncu Berna Laçin, Şehir Hastanesi otoparkında yaşadığı bir olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Laçin, bir sürücünün otoparkta "istediği gibi" hareket ettiğini ve az kalsın kendisine çarpacağını iddia etti.

O ANLARI KAYDA ALDI

Yaşananları kayda alan Berna Laçin, görüntüleri X hesabından paylaşarak sürücüye tepki gösterdi. Laçin, paylaşımında sürücünün özür dilemediğini ve durumu hafife aldığını öne sürdü.