Hastalığını ilk kez açıkladı! 5 profesör gezdi 1,5 aydır tedavi görüyor: Demet Akalın 'Allah kimseye vermesin' dedi
Önceki gün gazetecilerin objektiflerine yansıyan Demet Akalın, son dönemde sağlık problemleriyle boğuştuğunu söyleyerek hastalığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı çıkışlarla ve yazım hatatlarıyla gündeme gelen Demet Akalın, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın, kızı Hira için yazlık kıyafetler baktığını söyledi.
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Akalın'ın 2017 yılında yayınlanan "Kulüp" adlı şarkısı, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında yeniden gündeme gelmişti.
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Şarkının başarısından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Akalın, espriyle karışık Eurovision'a katılabileceğini söyledi.
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