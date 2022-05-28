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Hastalığını ilk kez açıkladı! 5 profesör gezdi 1,5 aydır tedavi görüyor: Demet Akalın 'Allah kimseye vermesin' dedi

Hastalığını ilk kez açıkladı! 5 profesör gezdi 1,5 aydır tedavi görüyor: Demet Akalın 'Allah kimseye vermesin' dedi

Önceki gün gazetecilerin objektiflerine yansıyan Demet Akalın, son dönemde sağlık problemleriyle boğuştuğunu söyleyerek hastalığını açıkladı.

Hastalığını ilk kez açıkladı! 5 profesör gezdi 1,5 aydır tedavi görüyor: Demet Akalın 'Allah kimseye vermesin' dedi

Sosyal medya hesabından yaptığı çıkışlarla ve yazım hatatlarıyla gündeme gelen Demet Akalın, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 

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Hastalığını ilk kez açıkladı! 5 profesör gezdi 1,5 aydır tedavi görüyor: Demet Akalın 'Allah kimseye vermesin' dedi

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın, kızı Hira için yazlık kıyafetler baktığını söyledi. 

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Hastalığını ilk kez açıkladı! 5 profesör gezdi 1,5 aydır tedavi görüyor: Demet Akalın 'Allah kimseye vermesin' dedi

 Akalın'ın 2017 yılında yayınlanan "Kulüp" adlı şarkısı, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında yeniden gündeme gelmişti. 

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Hastalığını ilk kez açıkladı! 5 profesör gezdi 1,5 aydır tedavi görüyor: Demet Akalın 'Allah kimseye vermesin' dedi

Şarkının başarısından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Akalın, espriyle karışık Eurovision'a katılabileceğini söyledi. 

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