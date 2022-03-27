Hastalığına tanı konulamadı 1 yıldır böyle! Kitaplarda yazmıyor hiç kimsede görülmedi doktorlar da şaşkın
DENİZLİ’de yaşayan 23 yaşındaki genç yaklaşık 1 yıl önce açlık duygusunu kaybetmesiyle tanı konulamayan hastalığına doktor doktor gezerek çare arıyor. Açlık hissini kaybeden gence doktorların verdiği tepki ise “Ne tıp kitabında böyle bir şey okuduk ne de doktorluk hayatımda böyle bir hastaya rastladım” şeklinde oldu.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Serhat Saltık, hayatında her şey yolunda giderken bir anda açlık duygusunu kaybetti. Hastalığına çözüm bulmak için kendi imkânları doğrultusunda Türkiye’de birçok doktora başvuran Saltık, aldığı cevaplar karşısında şaşkına döndü.
Doktorlar, Saltık’a daha önce böyle bir rahatsızlıkla karşılaşmadıklarını, durumun tıp kitaplarında dahi yazmadığını söyledi.
Bir süre sonra kilo kaybı yaşamaya başlayan Saltık, iştahsızlık problemini başka bir doktora anlatmasıyla mama şeklinde besinlerle hayata tutunmaya çalıştı.
Tanı konulamayan bir hastalığa yakalanan Saltık'tan cerrahi operasyon yapılarak vücudunda biyopsi yapılarak doku örneği alındı. Doktorlara başvurmaya devam eden genç bir an önce sağlığına kavuşmak ve yarıda bıraktığı eğitimine devam etmek istiyor.
İstanbul’da matematik öğretmenliği okuyan ve tanı konulamayan hastalığına çare bulmak için Türkiye’de birçok doktora giden Serhat Saltık, eğitimini yarıda bıraktığını açıkladı.