Hastalığına tanı konulamadı 1 yıldır böyle! Kitaplarda yazmıyor hiç kimsede görülmedi doktorlar da şaşkın

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Serhat Saltık, hayatında her şey yolunda giderken bir anda açlık duygusunu kaybetti. Hastalığına çözüm bulmak için kendi imkânları doğrultusunda Türkiye’de birçok doktora başvuran Saltık, aldığı cevaplar karşısında şaşkına döndü.