Hastalığı milyonda bir görülüyor gerçek yaşını duyan şaşkına dönüyor
BURSA'da yaşayan İlker Bayrak isminde bir gencin sadece 4 kilogram ağırlığında ve 65 santimetre boyunda olması, onun 14 yaşında olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
2005 yılında dünyaya gelen Adnan ile Elif Bayrak çiftinin çocukları İlker Bayrak, Doğuştan Silver-Russell sendromu (büyüme ve gelişme geriliği) hastası. 14 yaşında olmasına rağmen 4 kilogram ağırlığı ve 65 santimetre boyu ile dikkat çeken Bayrak, görenlerin ise ilgisi ile karşılaşıyor.
Görenlerin kendisine ilgi gösterdiğini belirten İlker Bayrak, en büyük hayalinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fenerbahçe'nin eski kalecesi Volkan Demirel ile tanışmak olduğunu belirtti. Bayrak, konuşmasına şu şekilde devam etti:
Öğretmenleri eve geliyor: "Görünümümle insanların dikkatini çekiyorum. Evimde eğitim görüyorum, öğretmenlerim evime gelerek bana eğitim veriyor. Ailemi, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum."
Çocuğunun 850 gram ağırlığında dünyaya geldiğini belirten baba Adnan Bayrak, "Çocuğumuz doğduğunda 100 gün küvezde kaldı" diyerek açıklamalarına şu şekilde devam etti: