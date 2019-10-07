Hastalığı milyonda bir görülüyor gerçek yaşını duyan şaşkına dönüyor

Görenlerin kendisine ilgi gösterdiğini belirten İlker Bayrak, en büyük hayalinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fenerbahçe'nin eski kalecesi Volkan Demirel ile tanışmak olduğunu belirtti. Bayrak, konuşmasına şu şekilde devam etti: