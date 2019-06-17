Hasret sona erdi yitik lale sılaya geri döndü
İhlas Haber Ajansı
Türkiye'ye özgü bir türdü yitik lale ve doğada kaybolmuştu. Tam 123 yıl aradan sonra anayurdu olan Amasya’nın Merzifon ilçesine geri getirilerek ekildi.
Bilimsel adı ‘tulipa sprengeri baker’ olan ‘yitik lale’ ilk kez 1892’de Alman bir bahçıvan tarafından Amasya’nın Merzifon ilçesinde keşfedildi. Bilim dünyasına tanıtıldıktan sonra son kez 1896’da doğada görülen yitik lalenin nesli tükendi.
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Birçok yerli ve yabancı araştırmacı yitik laleyi bulmak için çalışma yaptı.
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Ancak 123 yıllık süreçte bütün çabalar sonuçsuz kalınca Türkiye’ye özgü bu endemik türün doğadaki varlığının sona erdiği rapor edildi.
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Yitik lale Türkiye’de yok olsa da Avrupa’da az sayıda bahçede varlığını sürdürdüğü öğrenildi.
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