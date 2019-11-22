Haşlanmış yumurta suyunun inanılmaz faydaları
Haşlanmış yumurta suları, uzmanların yaptığı araştırmalara göre saçlar, kemikler, çiçekler için oldukça faydalıdır.
Yapılan son araştırmalara göre yumurta suyunda aşırı oranda Kalsiyum ve protein bulunmaktadır. Haşlanmış yumurta suyunun günlük tüketilmesinde çeşitli faydaları var. İşte pek bilinmeyen haşlanmış yumurta suyunun yararları:
Kemik erimesi ve kemik ağrıları: Yumurtayı kaynattığınız suyun içerisinde bulunan fazla miktarda kalsiyum kemik erimesi ve kemik ağrısı gibi ağrılara iyi geldiği bilinmektedir.
Çiçekleri besliyor: Haşlanmış yumurta suyunun içerisindeki kalsiyum bitkiler için aşırı faydalı. Sade dökülen su yerine, haşlanan yumurta suyu dökülse bitkilerinizi yeterli derecede beslemeye yetecektir.
Kuru saçlar daha fazla canlı: Kaynatılan yumurta suyunu saçlarınıza döktüğünüzde kuru olan saçlarınız daha fazla canlı görünmeye başlar. Kuru saçlar için bire bir yararlıdır. Daha ışıltılı saçlara sahip olabilirsiniz