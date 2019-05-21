Hasbro Gaming Ebeveyn ve Çocuk Etkileşimi Araştırması sonuçlarına dikkat!

İyi bir okul... Almayı çok istediği bir oyuncak... Yeni bir bilgisayar oyunu...

Sizce çocuklar anne ve babalarından en çok ne istiyor? Yukarıdaki seçenekleri arrtırabiliriz. Peki kaçımız doğru yanıtı tahmin edebiliyoruz?

Yazının devamını okumadan önce bir kaç dakika durup düşünün! Hatta bir liste çıkarın ve çocuğunuzun sizden isteyebileceğini düşündüğünüz 10 şeyi yazın.

Şimdi de yanıta bakalım!

Yanıtı, Hasbro Gaming’in 250 ebeveyn ve çocuklarıyla yaptığı “Ebeveyn ve Çocuk Etkileşimi Araştırması”nın sonuçları veriyor. Katılımcı çocukların yüzde 93'ünün ebeveynleriyle 'daha fazla oyun oynamak istiyor.'

Aynı araştırmanın anne baba tarafı da çocukların bu isteklerini haklı çıkarıyor. Babalar başta olmak üzere anne ve babalar, çocuklarıyla yeterince bir arada olamadıklarını düşünüyor.

Mobil araştırma yöntemiyle 4-11 yaş arası çocuğu olan 250 ebeveyn ve çocuklarıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre ebeveynlerin yüzde 54’ü çocuklarıyla, çocukların ise yüzde 93’ü ebeveynleriyle daha fazla zaman geçirmek istiyor. Özellikle babaların yüzde 64’ü çocuklarıyla yeterince zaman geçiremediğini düşünürken araştırma verileri de 10 çocuktan 7’sinin en çok zaman geçirdikleri kişinin anneleri olduğunu gösteriyor; anneleri yüzde 12 ile büyükanne/ büyükbabalar ve yüzde 7 ile babalar takip ediyor.

BABALAR ÇOCUKLARIYLA GÜNDE NE KADAR ZAMAN GEÇİREBİLİYOR?

Araştırma sonucuna göre, anneler çocuklarıyla günde ortalama 5 saatten fazla zaman geçirdiğini söylerken, babalar günün 1 ila 2 saatini çocuklarıyla geçirdiğini söylüyor. Ebeveynlerinin tamamının çocuklarıyla en çok bir arada olduğu saatler yüzde 65’lik bir oranla 19.00 – 23.00 arasında. Ancak hafta içi geçirilen bu süreye yemek yemek, ödev yapmak, aynı odada televizyon izlemek de dahil. Hatta okul zamanı çocukların daha erken yattığı düşünülecek olursa birlikte iletişimli olarak geçirilen süre daha da kısalıyor. Hafta sonları ise ebeveynlerin çocuklarıyla en çok bir arada olabildikleri zamanlar. Araştırmaya göre ebeveynlerin yüzde 68’i çocuklarıyla en çok cumartesi ve pazar günleri zaman geçirebiliyor; bu oran 9-11 yaş aralığında yüzde 81’e çıkıyor.

BABALAR ASLINDA OYUN OYNAMAKTAN HOŞLANIYOR!

Araştırma ebeveynlerin, özellikle de babaların, çocuklarıyla birlikteyken en çok oyun oynamaktan keyif aldığını gösteriyor. Genele bakıldığında ebeveynler çocuklarıyla bir aradayken resim çiziyor, 9-11 yaş aralığında çocuğu olan anne-babalar ise çocuklarıyla dış mekân oyunlarının yanı sıra yüzde 40’lık bir oranla kutu oyunları oynamayı tercih ediyor.

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