Hasat için 10 yıl bekledi! Kilosunu 60 TL'den satıyor

Susuz ne yapabilirim diye düşündüm

Sabrı ile keçiboynuzlarının meyvesini alan Musa Yorgancı, “Babamdan kalan 10 dönüm yerim vardı. Burada su yoktu. Susuz ne yapabilirim diye düşündüm. İnternetten araştırdım. Badem ile keçiboynuzunu araştırdım. Keçiboynuzu daha ağır bastı. 13 yıl önce Adana’dan 80 tane fidan getirttim. Bu fidanlar yabaniydi. Yani çakal fidandı." dedi.