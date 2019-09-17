Hasankeyf'te resmen göç yaşanıyor mezarlar bile taşınıyor sebebine bakın
Dicle Nehri'nin geçtiği Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ile Şırnak illerini kapsayan ve 12,3 milyar TL yatırım bedelli Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle yerleşim ve mezar yerleri boşaltılmaya başlandı.
Gövde bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci olan 12,3 milyar TL yatırım bedelli Ilısu Barajı geldi, çevrede yaşam belirtisi kalmadı. Baraj gölü havzasında bulunan Hasankeyf'teki tarihi 7 eser, 3 kilometre mesafedeki 3 bin dekarlık alana taşındı.
Yeni yerleşim yerlerinde yaşama başlayan Hasankeyfliler, yakınlarının mezarlarını da taşımak için Devlet Su İşleri'ne başvurdu. Başvurular üzerine İmam Abdullah Zaviyesi'nin eski yerinin bitişiğindeki 200 yıllık mezarlıktaki 83 mezarın taşınmasına başlandı.
3 km öteye defnediliyor: Bu yılın sonunda tamamıyla su altında kalacak eski Hasankeyf'teki mezarlıktan alınan kemikler, kefenlenip tabuta yerleştirildikten sonra 3 kilometre mesafedeki yeni Hasankeyf'te kurulun mezarlığa, defnediliyor. DSİ tarafından özel bir firmaya yaptırılan mezar taşıma işi sırasında bazı aileler, duygu dolu anlar yaşayıp, gözyaşlarını tutamadı.
1000'den fazla mezar var: Kesmeköprü Köyü yakınındaki mezarlıkta 1000’den fazla mezar bulunduğuna işaret eden firma yetkilileri, taşıma işleminin talep doğrultusunda olduğunu söylediler.